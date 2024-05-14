В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 61-летнего водителя цементовоза

В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 61-летнего водителя цементовоза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 11 мая.

Мужчина выполнял работы по выгрузке цемента из цементовоза на предприятии. Во время устранения утечки воздуха он получил удар крышкой люка по голове, упал с цистерны и погиб на месте происшествия.

СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.