Депутат Госдумы вступился за семью из Екатеринбурга, которую хотят депортировать спустя 7 лет проживания в РФ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, известный многим помощью бойцам СВО, вступился за семью Морозовых из Екатеринбурга, которую хотят выдворить из страны. Причиной тому стало небольшое опоздание в прохождении дактилоскопии в рамках оформления карты мигранта для ВНЖ.

"Русских выгоняют из России. Дикая ситуация в Екатеринбурге. Причина: невыполнение одного из новых формальных требований "миграционки" по прохождению дактилоскопии. Готовлю запрос в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться. А то получается на СВО за своих кровь проливаем, а здесь, в тылу, "сдаем" своих из-за юридической формальности", - написал Иванов в своих соцсетях.

Напомним, что в России семья из мамы и двух взрослых детей проживают уже семь лет. Продав все имущество в Казахстане, они приехали в Екатеринбург, взяли ипотеку, а потом решили сделать карту мигранта ВНЖ. Опоздание с прохождением дактилоскопии могло привести к штрафу и Морозовы были к этому готовы, однако суд внезапно объявил о необходимости выдворить семью из страны и запретить приезжать в Россию следующие пять лет. Всех троих заковали в наручники и отправили в центр временного содержания для мигрантов в Кольцово.

Узнав о ситуации, на помощь сразу поспешили члены ОНК Сергей Кириллов и Бек Манасов, зампредседателя областной Общественной палаты Владимир Винницкий, президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова и помощник спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. Именно они помогли Морозовым подготовить апелляционную жалобу и направить письмо в администрацию президента.