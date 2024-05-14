Куйвашев опустился на предпоследнее место в медиарейтинге губернаторов УрФО

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заметно утратил свои позиции в медиарейтинге губернаторов УрФО.

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Рейтинг ежемесячно составляет независимая исследовательская компания "Медиалогия". Он создается с помощью информационных технологий, которые анализируют СМИ и соцмедиа в реальном времени. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен тот или иной глава региона в материалах изданий, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

В медиарейтинге губернаторов УрФО за апрель-2024 (есть в распоряжении Накануне.RU), Евгений Куйвашев потерял сразу три позиции и опустился на предпоследнее, пятое место. МедиаИндекс свердловского губернатора составил 35 129,4. На последнем месте находится глава ХМАО Наталья Комарова с МедиаИндексом 28 505,6.

В лидеры рейтинга, прибавив сразу пять позиций за месяц, вырвался курганский губернатор Вадим Шумков (207 800,2). Второе место занял губернатор Тюменской области Александр Моор (175 232,7). Тройку лидеров замкнул челябинский глава Алексей Текслер (62 883,5). На четвертом месте расположился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (36 651,6).

Напомним, что в апреле сотрудники трех уральских подразделений Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие экипировки, которую приходится оплачивать из собственного кармана. Они записали видео с обращением к губернатору Свердловской области и заявили, что не выйдут на тушение пожаров, пока им не поднимут зарплаты и не предоставят качественные средства индивидуальной защиты. Куйвашев же пригрозил мэрам увольнением и уголовными делами из-за плохой подготовки к пожароопасному сезону.