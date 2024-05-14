Politico: Украине грозит решающая битва

Российские войска наступают, и Украине грозит решающая битва - за Харьков или даже за Киев. С таким заголовком накануне вышла статья в Politico.

В ней говорится, что наступление российских войск в направлении Харькова грозит перерасти в решающую битву, которая может предопределить очень многое. В Киеве очень опасаются потери Харькова, который они удерживают уже 10 лет, когда в городе была подавлена Русская весна. Также из предосторожности режим планирует усилить оборону Киева. Пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, будут развернуты для защиты Киева. И это дает основания критиковать Зеленского за то, что он проморгал наступление освободительных сил. При этом статья выдержана в комплиментарном духе по отношению к украинскому режиму, который воюет против России.

В последние дни российские силы продвинулись на несколько километров по фронту шириной в несколько десятков километров. Общая площадь освобожденных территорий превышает 100 квадратных километров. Идут бои за Купянск, где боевики прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Это признал известный на Украине пропагандист Юрий Бутусов.

"Нашей пехоте в Волчанске приходится занимать позиции в домах. То есть нет каких-то вырытых траншей, щелей, блиндажей – только дома", – сказал он.

А киевский политолог Руслан Бортник не исключает, что если России удастся освободить часть Харьковской области, то там может быть создано альтернативное украинское правительство, которое Россия и признает законной властью.