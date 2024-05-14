"Очень достойные кандидатуры": в СФ обсуждают руководство силового блока правительства

В Совете Федерации проходят консультации по кандидатурам министров силового блока российского правительства. Представленных людей спикер палаты Валентина Матвиенко назвала "очень достойными".

Матвиенко подчеркнула, что решение по назначению министров силового блока относится "к исключительной компетенции" президента России.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что накануне консультации с кандидатами продолжались девять часов и были "очень обстоятельными", поэтому сегодня предлагается задавать им не больше трех вопросов.

Вот кого сегодня обсуждают в Совете Федерации: Александра Куренкова (МЧС), Андрея Белоусова (Минобороны), Сергея Лаврова (МИД), Владимира Колокольцева (МВД), Константина Чуйченко (Минюст). Также обсуждается назначение глав Росгвардии, ФСБ, ФСО, СВР.