В Перми суд приступил к рассмотрению дела пенсионера-баяниста, пытавшегося поджечь военкомат

Мотовилихинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего руководителя народного ансамбля "Калина" ДК "Урал" Андрея Городкова.

Его обвиняют в попытке поджога здания Мотовилихинского военкомата в ноябре прошлого года, однако следствие предъявило ему обвинение не по связанной с терроризмом статье УК РФ, а по более мягкому составу преступления — попытке порчи здания, в котором находится районный военный комиссариат (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ), сообщает Properm.ru.

Потерпевшими по делу признаны полиция, военкомат и администрация района (на ее балансе находится здание, которое могло получить повреждения, если бы Городков смог бросить в него бутылку с зажигательной смесью). Следствие рассчитало ущерб от действий музыканта — он заключается в посчитанной стоимости выезда на место экстренных служб — это сумма порядка нескольких тысяч рублей.

Городков вину в содеянном в целом признал, но дело будет рассматриваться в общем порядке.

Такое решение сегодня после оглашения обвинительного заключения по делу о поджоге принял суд по ходатайству гособвинения. Мужчина не согласен с рядом выводов следствия, из-за чего суду необходимо изучить все материалы дела.

Напомним, мужчина кинул в здание бутылку с зажигательной смесью, но поджог оказался неудачным, бутылка упала в снег. Поджигателя задержал местный участковый. Им оказался руководитель народного ансамбля в местном ДК. Напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, которые представились следователями и пригрозили ему долгами - пенсионера убедили, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тыс. и 1,5 млн руб.

Отметим, что это не первый случай, когда пермяков толкают к совершению диверсий телефонные мошенники.