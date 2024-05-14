14 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Армения собралась вступить в Евросоюз уже в 2024-ом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, когда страна может вступить в Евросоюз.
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"В каком году? В этом!", - приводит ТАСС ответ Пашиняна на вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

В конце марта 2024 г. спикер парламента республики Ален Симонян сообщил, что Армения будет стремиться в Евросоюз.

"Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Симонян.

Также спикер армянского парламента считает, что Россия оставила Армению в сложный момент.

"Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом "спасти" в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении", - сказал Симонян.

Теги: Никол Пашинян, Армения, Евросоюз


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Ранее 09.03.2024 15:01 Мск В Армении заявили об активном обсуждении вступления в Евросоюз

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