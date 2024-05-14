Мигранта из Таджикистана отправили в колонию за убийство жителя Сортировки

Гражданина Таджикистана Хурсанду Чакалова отправили в колонию за убийство 46-летнего жителя Сортировки летом прошлого года. Решение было вынесено сегодня Железнодорожным районным судом Екатеринбурга.

Напомним, трагедия произошла 3 июня возле круглосуточного бистро на улице Таватуйской. Чакалов в компании еще двух мигрантов Сафара Хамидова и Довлата Муминова избил Александра Орлова. Позднее мужчину госпитализировали в больницу №23 с сочетанной травмой живота, груди и повреждением ребер. Орлов скончался от повреждения внутренних органов. Позднее выяснилось, что причиной тому стал сильный удар ногой в живот, который оказался фатальным.

Чакалова судили ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Несмотря на попытки мигранта обвинить в убийстве екатеринбуржца своего брата, Железнодорожный районный суд все же признал подсудимого виновным и отправил его в колонию строго режима на 8 лет. Помимо этого, Чакалов должен выплатить 800 тыс. рублей в качестве морального вреда сестре погибшего и 120 тыс. рублей в виде компенсации за процедуру похорон.