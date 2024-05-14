Силуанов рассказал, как изменится шкала НДФЛ

Минфин России не хочет прибегать к прямому снижению тарифа НДФЛ для малоимущих граждан. Справедливости в шкале налогообложения можно достичь с помощью налоговых вычетов, а также субсидий для наиболее нуждающихся, заявил ио министра финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Также он не согласился отменять регрессивную шкалу страховых взносов. "Есть понижающая ставка, да. У нас высокий уровень налогообложения фондов оплаты труда по сравнению с нашими соседями. Это болезненный вопрос для бизнеса. Они говорят: не трогайте страховые взносы! Сегодня страховые взносы сбалансированы", - заявил Силуанов.

Также Силуанов не поддерживает предложение об уплате НДФЛ по месту прописки работника (сейчас – по месту нахождения работодателя): это бы усложнило работу по администрированию налогов и сократило доходы регионов, на которые те уже рассчитывают.

Напомним, по общему правилу ставка НДФЛ составляет 13%. Такой процент нужно уплатить с зарплаты, доходов от продажи квартиры или вознаграждения по договору подряда. Также с 2021 года в России действует повышенная ставка НДФЛ 15% для доходов свыше 5 млн руб. в год.