Евросоюз согласовал план реформ Украины для получения €50 млрд

Совет Евросоюза окончательно утвердил комплексный план реформ Украины на ближайшие четыре года. Его выполнение позволит получить Украине €50 млрд и приблизит страну к вступлению в ЕС.

Деньги Украине дадут при условии поддержания и уважения демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантированное уважение прав человека. Также поддержка будет зависеть от эффективности борьбы с коррупцией, в частности, на высшем уровне и отмыванием денег, приводит "Ъ" выдержку из заявления Евросоюза.

Летом 2023 г., во время начала обсуждения выделения указанной суммы, речь шла о том, что деньги могут быть выделены в виде грантов, льготных кредитов или гарантий. Инициатива ЕК является частью многолетней программы на 2021-27 гг.