В Лянторе мусульмане пытаются добиться строительства мечети

Мусульманская религиозная организация Лянтора подала исковое заявление в Сургутский районный суд.

Как сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, религиозная организация пытается признать незаконным решение главы Лянтора об отказе в выдаче разрешения на строительство здания Соборной мечети.

К участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация городского поселения Лянтор.

Рассмотрение административного дела в суде назначено на 30 мая 2024 года.