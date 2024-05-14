В Астраханской области продолжается обновление сельских медучреждений - еще одна больница капитально ремонтируется

Никольская больница площадью 2 286,9 кв м была построена в 1986 году. Часть конструкций здания находится в неудовлетворительном состоянии. Работы проводятся в рамках регпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения Астраханской области нацпроекта «Здравоохранение».

Замминистра здравоохранения региона Регина Рамазанова провела на объекте выездное совещание с участием главврача Юрия Скрипченкова, представителей подрядной организации и строительного контроля.

В ходе капитального ремонта специалистами будут отремонтированы кровля, полы, стены и потолки, заменены окна, дверные проемы, системы электроснабжения, установлены стояки водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, смонтированы системы кондиционирования и пожарной сигнализации, оборудованы конструкции входных групп и крылец. Уже завершены демонтажные работы. Полное окончание ремонта запланировано на конец 2025 года, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В настоящее время в Астраханской области идет активное обновление сельских медучреждений.

Никольская участковая больница принимает пациентов из сел Никольское, Грачи, Ветлянка и Пришиб, всего - около 6 тысяч человек. Для больницы закуплен новый рентген-аппарат.

Сейчас планируется полная конструктивная реорганизация, на 2 этаже будет располагаться стационарное отделение, на 1 – поликлиническое с педиатрическим, терапевтическим отделениями, отделением экстренной помощи и лабораторией.

Пока проходит капитальный ремонт, жители могут обращаться в поликлинику в селе Никольское по адресу: ул. Московская 30.