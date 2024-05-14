В экономике есть проблема "перелива капитала" – Решетников

У бизнеса есть деньги, которые он мог бы инвестировать в экономику, но существует проблема "перелива капитала", заявил ио министра экономического развития России Максим Решетников, выступая в Госдуме.

"Рост инвестиций в прошлом году составил 10%. У нас появилось 80 тыс. новых производителей с 2021 года. 1,2 тыс. резидентов особых экономических зон. Но и стоит проблема перелива капитала. Запасы [денег] в одних сферах экономики, а недостаток капитала – в других отраслях. Есть явные точки, где мы должны усилиться", - заявил Решетников.

Ио министра отметил, что "госплана и госзаказа нет, но мы можем гарантировать бизнесу, что такой-то спрос будет". Решетников призвал не противопоставлять промышленность, бизнес и ЦБ, поскольку "в фундаменте устойчивой ситуации в России сейчас – рыночная экономика".

"Признаки перегрева экономики есть, но проблема, например, с дефицитом кадров несколько преувеличена", - полагает Решетников. Он добавил, что государство должно брать на себя больше рисков.