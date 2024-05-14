Игорь Бабушкин отчитался в думе по работе правительства Астраханской области в минувшем году

Сегодня на заседании Думы Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин представил ежегодный отчёт о работе регионального кабмина. Глава региона сообщил об основных достижениях в 2023 году, приоритетных задачах дальнейшего социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.

По итогам минувшего года валовой региональный продукт вырос на 2% и составил 767 млрд рублей. В областной бюджет поступило 76,5 млрд рублей. Благодаря активной работе правительства по привлечению финансовой поддержки из федерального центра объём безвозмездных поступлений составил почти 20 млрд рублей. Игорь Бабушкин подчеркнул, что в структуре областного госдолга нет ни одного коммерческого кредита, а в рейтинге Минфина России регион занимает третье место в стране по уровню долговой устойчивости.

«С 2019 года бюджет Астраханской области увеличился в полтора раза. И всё это время он был и остаётся сбалансированным. В прошлом году почти две трети расходов – 64% – мы направили на социальную сферу», – отметил губернатор.

По ряду направлений в промышленности отмечается устойчивый рост. К ним относятся судостроение, добыча нефти и производство труб для нефтегазовых месторождений, металлургия, обрабатывающая промышленность.

Половина производимого в регионе электричества приходится на зелёную энергетику. Астраханская область вошла в первую пятёрку регионов России по показателям возобновляемой энергетики.

Губернатор отметил, что в сложившейся геополитической ситуации транскаспийский участок МТК «Север – Юг» становится всё более востребованным. Как ключевое звено маршрута Астраханская область ведёт большую работу по наращиванию торговых и деловых контактов. К примеру, несмотря на санкции, по итогам 2023 года товарооборот с Казахстаном вырос на 44%. Товары из России и Беларуси отправляются через астраханские порты в Иран, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. В прошлом году в двух портах области обработали 4,5 млн тонн грузов, что является лучшим показателем за 10 лет.

Различные социальные выплаты в объёме 11,8 млрд рублей получили более 300 тысяч астраханцев. Особое внимание в работе областного правительства уделяется социальной помощи гражданам и, прежде всего, участникам СВО и их семьям. Сейчас в регионе действуют 24 меры соцподдержки для военнослужащих и их близких. Глава региона поблагодарил депутатов за оперативную поддержку его инициатив об установлении и увеличении единовременной выплаты военнослужащим – участникам СВО. В 2023 году она выросла с 75 до 150 тысяч рублей. А с 1 марта этого года составляет уже 500 тысяч рублей.

В рамках реализации национальных проектов за 2023 год в регионе открыли два новых детских сада, две школы и еще восемь капитально отремонтировали, построили шесть врачебных амбулаторий, два ФАПа и отделение общей врачебной практики, отремонтировали 84 км дорог, 13 мостов.

Одно из долгожданных событий – старт транспортной реформы в начале 2023 года. На сегодняшний день в регион поступили более 400 автобусов разного класса, запущено 44 маршрута из 48, перевезено свыше 17 млн пассажиров. В этом году приступят к налаживанию межмуниципального сообщения.

На особом контроле областного правительства – расселение жителей из аварийного фонда. В прошлом году досрочно завершили программу переселения, рассчитанную до 2025 года, и вступили в новую. Только до конца текущего года комфортные квартиры получат почти 4,5 тысячи астраханцев. Всего за пять лет будет переселено 14 тысяч человек.

Игорь Бабушкин оценил взаимодействие правительства и Думы Астраханской области в 2023 году как эффективное. В результате большой нормотворческой работы приняты 129 новых региональных законов.

«Сейчас Правительство Российской Федерации формирует стратегические цели работы регионов на ближайшие годы. Наш кабинет министров активно включился в процесс, – отметил губернатор. – Нам предстоит максимально синхронизировать работу с федеральным центром не только в 2024 году, но и в ближайшие шесть лет, с учетом обновленной Стратегии социально-экономического развития Астраханской области».

Лидеры думских фракций поблагодарили главу региона за подробный отчёт, отметив, что результаты работы исполнительной власти области видны по всем направлениям. Вместе с тем, депутаты обратили внимание Игоря Бабушкина на наиболее острые проблемы, которыми с ними делятся избиратели: кадровый голод, особенно в сельских районах, вывоз мусора, благоустройство, незавершенные объекты строительства и другие. Все предложения и вопросы народных избранников найдут отражение в новых программах социально-экономического развития Астраханской области.