По делу об избиении участника СВО в Екатеринбурге задержано шесть человек

В Екатеринбурге задержано несколько подозреваемых в избиении участника специальной военной операции.

Накануне стало известно, что в столице Урала избили ветерана СВО. Инцидент произошел 11 мая, о чем в соцсетях рассказал сам пострадавший. По словам Евгения, ему прилетело по голове бутылкой за то, что он участвовал в спецоперации – так ему заявили нападавшие, когда снимали с него часы "за ветерана".

При этом потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга. Избитый мужчина обратился в полицию с заявлением.

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, установлено шесть подозреваемых.

"Полиция всех задержала. Делом занимается Следственный комитет", - отметил источник.

Подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, что избиением участника СВО в Екатеринбурге заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.