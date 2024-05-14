Почти 500 астраханцев стали участниками Всероссийского марафона зарядок

Более 500 спортсменов собрались 11 мая на территории Центра зимних видов спорта в Астрахани и стали участниками акции, сообщает министерство физической культуры и спорта Астраханской области.

Участники массового спортивного мероприятия в Астрахани вместе с министром физической культуры и спорта Астраханской области Ниной Ивашкиной передали привет гостям Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ и всей стране посредством видео-конференцсвязи.

Физкультурную зарядку для участников астраханских участников Всероссийского марафона провёл мастер спорта, игрок гандбольной команды «Динамо» Василий Овчарук.

После собственно зарядки астраханцы также приняли участие в пробежке «Мой первый километр», креативных конкурсах, веселых челленджах и других мероприятиях. Надо отметить, что все участники зарядки получили памятные призы.