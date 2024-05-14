Жительницу Пермского края признали виновной в участии в террористической деятельности

Жительницу Пермского края признали виновной в участии в террористической деятельности, сообщает УФСБ по Пермскому краю.

По данным ведомства, женщина участвовала в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* на территории Сирии.

На нее были возбуждены уголовные дела по статьям "Склонение, вербовка или иное вовлечение человека в совершение преступления", "Участие в деятельности организации, которая признана террористической в РФ", "Участие в не предусмотренном федеральным законом вооруженном формировании, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".

Центральный военный окружной суд приговорил ее к 11 годам колонии строгого режима.



* террористическая организация, запрещена в России.