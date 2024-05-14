IV Международный литературный фестиваль для детей и молодёжи пройдет в Астрахани

С 17 по 19 мая в Астраханской области в рамках национального проекта «Культура» пройдет IV Международный литературный фестиваль для детей и молодёжи, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Его участниками станут 14 писателей, в том числе из стран Прикаспия и Республики Беларусь. Многие площадки фестиваля будут нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка.

В числе участников мероприятия ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы, член Союза писателей Беларуси и Союза писателей СНГ Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок «Наследие» Солмаз Аманова (Республика Азербайджан), писатель, руководитель этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев (Республика Казахстан), главный редактор интернет-портала «Книжное обозрение» Александр Набоков, сообщает министерство культуры Астраханской области.

В течение трех дней в библиотеках и школах Астрахани и сельских районов, а также в Театральном парке пройдут творческие встречи с писателями.