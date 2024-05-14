Репер Vacio предпочел эмиграцию службе в армии России

Появилась информация об эмиграции репера Vacio (Николай Васильев), которому после "голой" вечеринки светила служба в армии России.

Подруга Васильева сообщила telegram-каналу Baza, что репер уехал из России. У него была повестка в военкомат на 15 мая. Музыкант уехал из России в первой половине мая и не планирует возвращаться. Свой отъезд он объяснил тем, что "на него тут давят, и он не чувствует себя свободным". При этом адвокат Васильева в разговоре с "Базой" заявил, что не знает об отъезде, и музыкант его ни о чем не предупреждал.

Напомним, ранее в Сеть попали многочисленные снимки с "голой" вечеринки, на которой были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие, в том числе и VACIO. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными, что сделал и рэпер, прикрыв свое достоинство только носком.

Перфоманс не оценили правоохранители и, по решению суда, артист был арестован на 15 суток. После выхода Васильева снова закрыли в СИЗО еще на 10 суток по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). После этого рэперу и пришла повестка в военкомат. Вскоре его признали годным к службе.

Ранее сообщалось, что на воинском учете юноша состоит на малой родине, и там его признали негодным к службе по медицинским показаниям.