Экс-главком ВМФ получил новый пост

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов получил новый пост.

Евменов назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Кузнецова", пишет ТАСС со ссылкой на источник в академии, уточняя, что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, Евменов был главкомом ВМФ в мае 2019 – апреле 2024 гг. Сменщиком Евменова стал адмирал Александр Моисеев.