Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

14 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

Губернатор Андрей Травников провёл заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Проекты участников СиббиоНОЦ помогают решать актуальные задачи в в сфере науки, медицины, АПК и других областях, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

О реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» в 2023 году доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики – с 31 до 72 предприятий.

Участники совета рассмотрели реализацию нескольких проектов СиббиоНОЦ в области медицины, аграрного производства, в научной сфере.

Начальник научно-технического отдела по разработке медицинских изделий Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники Александр Шекалов доложил о разработке аппарата для восстановления памяти в послеинсультный период «НейрОлимп». Реабилитация больных происходит за счет комплексного воздействия на головной мозг слабыми магнитными полями, с применением звукового и светового воздействия.

Директор Научно-производственного предприятия «Лабораторика» Максим Афонин представил опыт производства, на основе ультразвукового метода, комплекса роботизированной подачи и автоматизированной подготовки проб молока и молочных продуктов для определения физико-химических параметров. Компания разработала высокотехнологичный и не имеющий аналога на рынке продукт.

(2024)|Фото: nso.ru

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Наталья Горбачева рассказала о Сибирском климатическом хабе. Цель хаба – создание возможностей для проведения научных исследований и практических работ по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края.

(2024)|Фото: nso.ru

Научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» создан в ноябре 2020 г. распоряжением Правительства региона. Цель создания центра – обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий, на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных трудовых ресурсов участников СиббиоНОЦ.

Теги: андрей трваников, СиббиоНОЦ, научно-образовательная деятельность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети