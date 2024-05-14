14 Мая 2024
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Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Медцентр "УГМК-Здоровье" первым в России подтвердил качество и безопасность по пяти направлениям

Медицинский центр "УГМК-Здоровье" первым в России получил сразу пять сертификатов соответствия требованиям системы добровольной сертификации, подтвердив свою экспертность в управлении качеством и безопасностью медицинской деятельности. Оценку работы клиники провел Национальный институт качества Росздравнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Здоровье", сертификацию соответствия требованиям получили поликлиника, стационар, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, стоматология и клинико-лабораторная диагностика. Оценка проводилась по таким направлениям, как: система идентификации пациентов, обеспечение эпидемиологической и лекарственной безопасности, организация экстренной и неотложной помощи в поликлинике и стационаре, безопасность среды, уход за пациентами, система управления качеством и сотрудниками медицинской организации, преемственность медицинской помощи и передача клинической ответственности за пациента, хирургическая безопасность и профилактика рисков, связанных с оперативным лечением, оказание медицинской помощи в соответствии с доказательной медициной и другим важным критериям.

Сертификация Национального института качества Росздравнадзора стала итогом многолетней работы и управленческих решений. На протяжении нескольких лет "УГМК-Здоровье" внедряла внутренний контроль, культуру безопасности и международные стандарты оказания помощи. Все это позволяет спрогнозировать и исключить риски возникновения нежелательных событий.

Заместитель главного врача по терапии "УГМК-Здоровье" Наталья Макарочкина(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Аккредитация важна не только для медицинского сообщества и врачей, но и для пациентов. "УГМК-Здоровье" внедрила несколько ключевых решений, обеспечивающих безопасность, например, повышенную точность идентификации пациентов. Один из главных рисков в любой больнице – это неправильная идентификация при проведении диагностических и лечебных процедур. Чтобы снизить его до нуля, клиники, проходящие сертификацию, вводят как минимум двойную идентификацию пациентов.

В "УГМК-Здоровье" идентификация сопровождает пациента повсюду: в медицинской документации, в метках пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий и роддома, штрихкодах на пробирках с биоматериалом. Идентификация происходит на каждом этапе с момента обращения: медицинские сотрудники обязательно подтверждают личность пациентов перед оформлением, приемом и всеми манипуляциями, такими как забор крови для анализа, прием медикаментов, питание, диагностические исследования. Таким образом, пациенты могут быть уверены на 100%, что получают именно то, что им назначено.

Медицинский центр "УГМК-Здоровье"(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Также "УГМК-Здоровье" внедрила систему "красных флагов" или передачи критических значений обследований. Оповещение о критических результатах обследования позволяет оперативно выявлять отклонения в исследованиях и сообщать о них пациентам. Нередко они обращаются в клинику только за диагностикой – ЭКГ, анализы или исследования, рекомендованные врачом или назначенные себе самостоятельно. И далеко не все сразу проверяют результаты или идут на прием, а значит, остаются в неведении о состоянии своего здоровья, которое может быть под угрозой.

Специалисты клиники знают эту особенность, поэтому создали автоматический механизм передачи информации о значимых отклонениях от нормы из медицинской информационной системы ответственным врачам. Все результаты исследований с критическими данными поступают дежурному врачу. Он самостоятельно связывается с пациентом, расшифровывает результаты и подробно объясняет алгоритм дальнейших действий и необходимой медицинской помощи.

Это далеко не все стандарты, которые позволяют клинике оказывать качественную и безопасную медицинскую помощь, теперь подтвержденную и добровольной сертификацией. Получение сертификации Национального института качества Росздравнадзора – это признание лидерства медицинского центра по уровню качества и безопасности медицинской помощи в отечественном здравоохранении, своего рода эталон качества.

Сертификаты соответствия требованиям системы добровольной сертификации(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Теги: УГМК-Здоровье, сертификаты, медцентр


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