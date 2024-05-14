В Тюменском районе два человека погибли во время пожара

В Тюменском районе на пожаре погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар произошел накануне вечером. Сообщение о нем поступило в 19.50. На момент прибытия первых подразделений огонь охватил дом целиком. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших - мужчины и женщины.

Пожар ликвидирован на площади 104 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В тушении было задействовано шесть единиц техники и 21 человек личного состава областного главка МЧС России и противопожарной службы Тюменской области.