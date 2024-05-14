В Екатеринбурге определились с графиком обработки парков от клещей

С 14 по 23 мая в Екатеринбурге будут проводить акарицидную обработку парков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Еще 3 мая в ЦПКиО им. Маяковского прошел первый этап обработки, который затронул самые многолюдные места, а именно - аттракционы. Сегодня же там проходит второй этап. Помимо этого, работы уже были проведены в лесной зоне, на "Тропе здоровья", у входов в парк со стороны ТЦ "Леруа Мерлен" и переулка Базового, а также в зоне воркаута "Снеговичок-Комарик".

"В день обработки категорически запрещено посещать место отдыха, чтобы препарат при распылении не попал в глаза и дыхательные пути. После сегодняшней обработки также нельзя будет посещать парк три дня для того, чтобы препарат не навредил отдыхающим и их домашним животным, которые могут зайти на обработанную территорию", – рассказал начальник отдела садово-парковых работ ЦПКиО имени Маяковского Михаил Шишкин.

График обработок екатеринбургских парков следующий:

14 мая (сегодня) – ЦПКиО, парк "Семь ключей", сквер УГТУ-УПИ, сквер ЮНЕСКО;

15 мая – Исторический сквер;

16 мая – парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк "Зеленая роща", парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;

17 мая – парк имени Чкалова, парк Камвольного комбината, сквер Павлика Морозова;

18 мая – сквер у Оперного театра, сквер имени Кирова;

20 мая – парк Коммунаров, сквер на площади Театральной, сквер по улице Белинского;

21 мая – парк 22 Партсъезда;

22 мая – сквер по улице Ферганской;

23 мая – сквер за ККТ "Космос", сквер у "Динамо".

Всего противоклещевым препаратом будет обработано около 500 гектаров зеленых зон, в числе которых не только местные парки, но и территории городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств. Отметим, что сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии всегда размещают предупреждающие таблички накануне дезинсекции, где указаны даты и время проведения работ.

Несмотря на тщательную обработку, уральцам также советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты: носить закрытую обувь, надевать светлую одежду, на которой будут видны клещи, обрабатывать кожу и вещи специальным спреем, а также не забывать про прививки. Где и как их можно поставить, мы рассказывали ранее.