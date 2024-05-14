Денег и семян на пересев в регионах с заморозками достаточно – Минсельхоз

У регионов, попавших в неблагоприятные погодные условия этой весной, есть все возможности и средства на пересев, сообщила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая в Госдуме.

"Ряд регионов у нас действительно попал в заморозки, а на юге – если в ближайшее время не пойдут дожди - уже идет засуха. Три региона ЦФО вводили региональный режим ЧС по заморозкам. 500 тыс. га придется пересеевать. Денег на пересев и семян у нас достаточно, мы изыщем средства, если их будет не хватать", - сообщила Лут.