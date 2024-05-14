Назван сменщик Дюмина на посту главы Тульской области

Названа фамилия человека, который в статусе "и.о." сменит ушедшего в помощники президента теперь уже экс-главы Тульской области Алексея Дюмина.

Исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев, сообщили РИА Новости в правительстве области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях сотрудников своей администрации. Пост в ней получил глава Тульской области Алексей Дюмин. Согласно документу, Дюмин стал помощником президента России. Он освобожден от должности главы региона.