В Россию могут ограничить ввоз цветов из недружественных стран

В России могут ограничить импорт цветов из недружественных стран, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая в Госдуме. Это может быть мерой поддержки отечественных цветоводов.

"Цветы – это особая тематика, они не являются темой продовольственной безопасности. Но меры поддержки у нас предусмотрены, у нас есть льготное кредитование на строительство теплиц, которое соответствует срокам окупаемости. Мы сейчас совместно с Минэкономразвития рассматриваем меры тарифно-таможенного регулирования, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран – это мы можем сделать по особому указу", - рассказала Лут, претендующая на пост министра.