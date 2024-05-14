Министр просвещения попал впросак при переназначении в Госдуме

Назначение Сергея Кравцова министром просвещения России (точнее, переназначение) в Госдуме стало, пожалуй, самым острым. В какой-то момент показалось, что Кравцова вопросами настолько поставили в тупик, что он начал заговариваться, а возможность получения портфеля буквально повисла на волоске.

Кравцова раскритиковали за "разговоры лозунгами", а одобрившей его кандидатуру главе комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой пригрозили "ротацией". Она также отвечала беспредметными лозунгами, чем даже развеселила руководство Госдумы.

"Людей волнует цифровизация в школах. Цифровизация будет продолжаться или мы остановимся и признаем ошибки?" – спросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Я полностью поддерживаю", - начал было Кравцов.

"Что вы поддерживаете? – оборвал его Володин. – Это все не ответы, это лозунги. А мы видим, что в школе уже все цифровое. А вакансий – все больше и больше. А вы говорите, что у нас все хорошо. А родители принципиально недовольны этим. А если учителя-пенсионеры завтра уйдут – что будет? По бумагам все хорошо, а на деле качество снижается, вот реальная обстановка. Мы не одобрямсом должны заниматься. А то комитет единогласный одобрямс дает. А что, министерство эффективно выполняет целевой набор? Вот Минздрав и Минобрнауки эффективно делают. Но в Минпросвещения – только 50% целевого набора освоено. Почему?".

"Ольга Михайловна, ротация руководителей комитетов же наступит. Вам же ответственность нести", - обратился спикер к Казаковой.

"До каждой школы решения не дошли. Коллеги, давайте откровенно ответим на вопрос – запрет на мобильные телефоны во всех школах реализуется?" – внезапно решил спросить испуганный министр.

"Так это к кому вопрос? К нам что ли?" – начал терять терпение Володин.

"Чтобы реализовать норму закона есть определенные механизмы, наша работа, чтобы эти механизмы работали в каждой школе. Тут мы рассчитываем на вашу помощь", - сказал Кравцов. Володин, видимо, поняв, что продолжать допрос бессмысленно, обратился к Казаковой. Она нашлась с уже упомянутыми общими фразами: "Проблемы есть, мы их решаем, не за один день, естественно. Ответственность свою видим, участие принимаем. Взаимодействие у нас налажно".

"Это да, это я вижу, что оно очень налажено", - рассмеялся Володин.