В Госдуме сообщили о бегстве руководства ВСУ из Купянска

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Купянск в Харьковской области.

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В населенном пункте остались только подразделения прикрытия, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий. При этом, по его словам, в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил.

11 мая, согласно оперативным данным, которые сообщил на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения группировки "Север" освободили за сутки сразу пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.