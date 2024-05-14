Драка 16-летних студентов техникума в Сухом Логу обернулась штрафом для учебного учреждения

В Сухом Логу во время перемены в "Сухоложском многопрофильном техникуме" произошла драка между двумя 16-летними студентами. И привела она не только к травмам, но и штрафу, вот только деньги выплачивать будут не родители несовершеннолетних, а техникум.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, драка произошла даже не на территории техникума. Во время первой перемены с 09.35 до 09.54 один из подростков вышел за пределы учреждения и встретил там второго студента, который только шел на занятия. Вблизи перекрестка по ул. Белинского и ул. Юбилейная между ними развязался конфликт, переросший в драку. Результатом стали телесные повреждения, повлекшие за собой временную утрату трудоспособности (сотрясение головного мозга, перелом костей носа).

В ходе проверки было выяснено, что техникум не принял достаточных мер по созданию условий в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних студентов, что идет вразрез с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Директору техникума прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. Вскоре в заведении был усилен контроль за несовершеннолетними обучающимися, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Однако на этом все не закончилось. По фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) в отношении техникума, в результате чего учреждение было оштрафовано на 50 тыс. рублей.

Судебный акт вступил в законную силу, штраф оплачен.