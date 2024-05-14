Путин раздал посты в своей администрации

Президент России Владимир Путин назначил верхушку своей администрации. Руководить ею по-прежнему будет Антон Вайно.

Сергей Кириенко и Антон Громов будут первыми заместителями главы администрации, заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко, Дмитрий Песков (он же – пресс-секретарь президента).

Помощниками Путина стали теперь уже экс-глава Тульской области Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев, Юрий Иванов, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Дмитрий Шальков.

Полпредами президента стали: в Центральном ФО – Игорь Щеголев, в Северо-Западном ФО – Александр Гуцан, в Южном – Владимир Устинов, в Северо-Кавказском – Юрий Чайка, в Приволжском – Игорь Комаров, в Уральском – Владимир Якушев, в Сибирском – Анатолий Серышев. Депутат Госдумы Елена Ямпольская пополнила когорту советников Путина. Полностью список назначенных можно увидеть здесь.