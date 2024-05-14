Банк России нашел на Урале 12 "черных кредиторов". Большинство – в Свердловской области

В первом квартале 2024 года Банк России обнаружил в Уральском федеральном округе 12 нелегальных участников финансового рынка – так называемых "черных кредиторов".

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, они работали в трех регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Больше всего их оказалось в Свердловской области.

Как отмечают банкиры, число выявленных нелегалов уменьшилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Нелегальная финансовая деятельность переходит в онлайн-формат, а у мошенников, работающих в интернете, нет физического адреса. В офлайне остаются компании, которым нужно лично взаимодействовать с клиентами.

"Как правило, это комиссионные магазины, которые незаконно предоставляют займы под залог, выдавая себя за ломбарды. Клиент "черного кредитора" рискует потерять заложенные вещи, а кроме того, не защищен от завышенных процентов по займу. В Свердловской области обнаружили девять таких организаций, в Челябинской области – две, а в Тюменской – одну", - пояснила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Всю информацию о нелегалах Банк России направит в МВД, ФАС и прокуратуру, чтобы те приняли меры.