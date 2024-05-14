14 Мая 2024
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Фото: сайт Администрации Екатеринбурга / Екатеринбург.рф

Власти Екатеринбурга отдадут автосалон в Пионерском под КРТ

В Екатеринбурге определились с очередным участком, который отдадут под комплексное развитие территории (КРТ) или как его привыкли называть местные - уральскую реновацию. Речь идет о части промзоны в районе улиц Восточная и Челюскинцев.

"Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 12 тыс. 445 кв. м, расположенной в районе улиц Челюскинцев и Восточной", - говорится в постановлении главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

План границ территории нежилой застройки под КРТ в районе улиц Челюскинцев и Восточной в Екатеринбурге(2024)|Фото: сайт Администрации Екатеринбурга / Екатеринбург.рф

Согласно документам, на указанном месте сейчас находится "Тойота центр Екатеринбург Север" на Восточной, 1, однако уже в скором времени здесь могут расположиться жилые дома: часть до восьми этажей и часть от девяти этажей и выше. На территории также разрешено строительство медучреждений, объектов управленческой деятельности и капитального строительства общей площадью свыше 5 тыс. кв. м в виде торговых точек. Учреждения для занятий спортом, школы и детские сады, автостоянки и общее благоустройство территории - все это возможно на участке, однако конкретных планов пока нет.

Единственное, что известно, что с жилыми домами в течение 10 лет инвестор обязуется построить дошкольное учреждение минимум на 100 мест и передать его в пользование Екатеринбургу. В течение полугода после заключения договора с инвестором будет оформлена документация по планировке территории.

Теги: Екатеринбург, КРТ, автосалон


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