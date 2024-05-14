Глава Тульской области стал помощником Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях сотрудников своей администрации. Пост в ней получил глава Тульской области Алексей Дюмин.

Согласно документу, Дюмин стал помощником президента России. Он освобожден от должности главы региона.

В начале мая Путин провел в Кремле встречу с Дюминым. В официальном сообщении администрации президента говорится, что глава региона доложил о "ситуации с обеспечением граждан жильем, поддержке участников СВО и повышении качества медицинской помощи".

При этом встреча прошла спустя неделю после ареста Тимура Иванова – заместителя министра обороны России, предшественником которого на этом посту был как раз Дюмин (отправленный в 2016 г. в Тульскую область). Поэтому некоторые предположили, что Дюмин может возглавит Минобороны после инаугурации президента РФ. Ряд наблюдателей в свое время также называли Дюмина возможным "преемником" Путина, у которого губернатор когда-то работал в охране от ФСО.