В Нижневартовске прокомментировали ситуацию с рекультивацией полигона

Начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска Олег Попенко прокомментировал ситуацию с рекультивацией полигона захоронения отходов. Комментарий опубликовал канал "Сейчас Нижневартовск".

Напомним, ранее Telegram-канал "Зеленый змий" сообщал, что проведенные подрядчиком "ЭкоСтрой" работы по рекультивации полигона за 550 млн руб. якобы не снизили, а даже усилили экологическую опасность, исходящую от свалки. Будто бы для рекультивации использовались материалы сомнительного качества. Также были высказаны претензии к проведению самого конкурса.

В официальном комментарии сообщается, что эксплуатация полигона была прекращена в 2020 году, поскольку полигон расположен рядом с аэропортом, привлекал птиц и создавал опасность для полетов. Рекультивация полигона проходила в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Поскольку проект федеральный, то соблюдалась масса условий: еженедельная отчетность, ежемесячные проверки надзорных органов, общественная приемка каждого этапа работ, строительный надзор, онлайн камеры на объекте, постоянная фото- и видеофиксация всех процессов. В течение двух лет рекультивации ход выполнения работ не вызывал критики со стороны надзорных органов и общественности.

Первоначальная цена контракта была сформирована на основании проектно-сметной документации 2021 года и составляла 326 млн руб. Сам контракт заключили 25 февраля 2022 года. С началом специальной военной операции экономическая и геополитическая ситуация в России сильно изменилась. Цены на сырье и строительные материалы выросли. По итогам повторной независимой экспертизы, стоимость проекта составила 582 млн руб. Администрация убедила подрядчика не увеличивать цены на работы, а только на материалы, в итоге цена контракта снизилась до 549 млн руб.

При этом, согласно приказу Минприроды РФ, удельный показатель стоимости рекультивации полигонов составляет 111 млн руб. за гектар. Площадь полигона в Нижневартовске составляет 20,71 га. Таким образом, цена работ по рекультивации полигона в Нижневартовске более чем в четыре раза ниже нормативной цены.

"Что касается подрядчика ООО "Экострой". Это "не мечта заказчика", но выбирать не пришлось, торги проводились с увеличением срока и кроме ООО "Экострой" желающих не было. Проблем было достаточно и, в основном, они сводились к нарушениям сроков выполнения работ, за что к подрядчику в течение двух лет были применены штрафные санкции на сумму более 26 млн руб. С большим трудом подрядчик справился и закрыл проект. Отдельные недостатки производства работ, которые вскрылись весной, вполне закономерны при завершении работ зимой, но для этого и предусмотрены гарантийные обязательства сроком на 36 месяцев. Еще 3 мая текущего года было проведено обследование и составлен акт с перечнем недостатков, требующих устранения, который направлен подрядчику и принят к исполнению", - говорится в сообщении.

В частности, претензии властей к качеству планировки и локальному сползанию грунта с откосов, отслоению геомембраны, наличию случайного мусора и колейности. Сообщается, что подрядчик уже приступил к устранению замечаний и планирует закончить работы до 30 июня. Гарантийные обязательства по контракту обеспечены деньгами подрядчика в сумме 16,5 млн руб и находятся в бюджете города до конца гарантийного срока.

Также в мэрии критически отнеслись к оценке качества материалов со стороны экологов. В качестве доказательства своей позиции приводятся документы, отраженные на сайте государственных закупок. В частности, там говорится, что для рекультивации применялся грунт Фитонокс. Критику в мэрии считают заказом со стороны компании "Коммунальщик", которая прежде эксплуатировала полигон и по решению суда должна понести солидарно расходы на его рекультивацию.

"Более 20 лет полигон эксплуатировался ООО "Коммунальник". Субъектом "сверхъестественной монополии" на рынке отходов был выстроен успешный бизнес. При этом, в соответствии с решением суда от 16.03.2020, ООО "Коммунальник" несет солидарную ответственность за рекультивацию полигона, а, следовательно, должен компенсировать в бюджет города 50% понесенных затрат, но добровольно это делать не согласился. Решением арбитражного суда в пользу городского бюджета уже взыскано более 114 млн руб. Но это еще не все, на подходе иск администрации к "Коммунальнику" на оставшиеся 148 млн руб. Первое дело проиграно, в том числе в аппеляции, и шансы побороться и уйти от ответственности на фоне предыдущего решения ничтожны", - утверждает Олег Попенко.