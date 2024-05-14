Министр труда назвал выход на пенсию "наступлением страхового случая"

Кандидата на пост министра труда России Антона Котякова спросили, чем он считает пенсию: может быть, как министр финансов Силуанов – "компенсацией утраченного заработка" или все же заслуженной честным трудом выплатой?

Котяков, которого даже в профильном комитете Госдумы не все одобрили на пост главы Минтруда, попытался уйти от философской стороны вопроса, но в итоге скатился в бюрократическую формулировку, которая звучит довольно цинично.

"Сам факт выхода на пенсию – это наступление страхового случая. Человек страхует себя от выхода на пенсию отчислениями в фонды на протяжении трудового стажа", - заявил Котяков.

Он также ушел от высказывания своей позиции по отношению к индексации пенсий работающим пенсионерам: "Вопрос будет рассматриваться в рамках работы над бюджетом на 25-27 гг.".