"Мы не были готовы": министр экологии объяснил, почему в заповедных зонах началось строительство

В Госдуме предложили переназначить министром природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. При этом у депутатов к нему накопилось много вопросов, и стиль министра - "отдавать на откуп" в регионы или другие ведомства проблемные вопросы – не нравится даже спикеру палаты Вячеславу Володину.

Козлову сегодня пришлось оправдываться за ситуацию, когда на особо охраняемых природных территориях разрешили хозяйственную деятельность. Депутаты отмечают, что россиян это раздражает. Министр заявил, что из 76 млн гектаров заповедных зон в стране только на 6 млн гектаров предусмотрена рекреационная деятельность. Тем не менее, и такие масштабы оказались чувствительны. Министру указали на скандалы вокруг вырубки на Байкале, строительство дороги в парке "Лосиный остров". Козлов ответил: "Туристический поток увеличился. Мы не были готовы обеспечить рекреационную инфраструктуру только за государственные деньги". Поэтому был принят (Госдумой, кстати) закон о возможности частных инвестиций в заповедные зоны.

Володин же возмутился ситуацией с очисткой Волги – проект до сих пор не заработал, хотя очистные сооружения построены, деньги освоены.

"Вы много на откуп отдаете, а это министерство должно делать. Вот почему у Хуснуллина результат есть – они все до конца доводят. Вы возьмите тогда хотя бы на контроль, каждую неделю проводите совещание с регионами на эту тему. А то галочку поставили, сбросов вообще не должно уже быть, а они есть". Козлов по этому вопросу кивнул на устаревшие нормативы, из-за которых программа не работает.