У арестованного начальника ГУ кадров Минобороны РФ изъяты 100 млн в различной валюте

Начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову вменили получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-23 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Кузнецов арестован, сообщает СКР.

Ранее арестовали коллегу Кузнецова, замминистра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд руб. На время расследования он отстранен от должности.

Сам министр обороны Сергей Шойгу не попал в состав нового правительства, его сменит гражданский экономист Андрей Белоусов. По мнению американского Института изучения войны (ISW), назначение свидетельствует о том, что Путин серьезно обеспокоен уровнем коррупции и нецелевым использованием средств в российских вооруженных силах.