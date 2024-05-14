На стадионе "Екатеринбург-Арена" впервые сыграют симфонический концерт

Стадион "Екатеринбург-Арена" впервые станет площадкой для симфонического концерта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие под названием OPENMIND пройдет 23 мая. Ожидается, что на стадионе выступят DJ Wide, квартет Дениса Галушко и оркестр В-А-C-H.

"Музыканты исполнят мировые хиты в авторской аранжировке. Планируется, что этот концерт станет для нас традиционным событием и обретет популярность среди горожан и гостей города", - рассказала заместитель генерального директора по развитию "Екатеринбург-Арены" Дарья Домницкая.

Справка

Екатеринбургский камерный оркестр В-А-C-H был создан в 1990 году и объединил лучших музыкантов города. За годы существования оркестр не раз становился участником международных фестивалей.

Денис Галушко – джазовый пианист, композитор, выпускник Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Его музыкальные проекты были лауреатами международных и всероссийских джазовых фестивалей и конкурсов, обладателями гран-при "Усадьба Jazz".