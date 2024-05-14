14 Мая 2024
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Политика В России
Фото: Государственная дума РФ

Дегтяреву в Думе напомнили, что он "сокол Жириновского"

В Госдуме считают, что новому министру спорта России Михаилу Дегтяреву "будет нелегко" на этом посту, поскольку придется разворачивать финансовые потоки с клубов, легионеров и спорта высоких достижений в массовый спорт и физкультуру.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Дегтярев был "соколом Жириновского" и спортсменом, а потом раскритиковал работу предыдущего министра.

"Не развивается в должной степени массовый спорт, нет поддержки ДЮСШ, ребятишкам негде заниматься. Сложилась порочная практика с этими клубами. Система приоритетов строилась многие года, надо ее ломать. Средства крупных спонсоров должны направляться на развитие массового спорта. Что это такое? Стыд! А ребенок с бабушкой ходит на секцию – с них деньги берут. Чтобы ГТО сдать – деньги надо заплатить", - заявил Володин.

Дегтярев, который пока является губернатором Хабаровского края, согласился, что в спорте сегодня соотношение частных денег и государственных 1 к 10, но при этом напомнил, что вложения спонсоров – добровольные, много благодарил госкомпании именно за поддержку крупных клубов (например, хабаровского хоккейного "Амура").

По мнению Дегтярева, "из каждого утюга должны звучать трансляции российских клубных и национальных соревнований". "Соревнования должны стать более зрелищными. А участие российских спортсменов в международных соревнованиях должно поощряться", - отметил кандидат на пост министра.

По его мнению, разделения на олимпийские и неолимпийские виды спорта при выделении финансовой поддержки быть не должно, приоритетом должна быть массовость спорта. При этом в качестве примера массового спорта привел традиционные состязания коренных северных народов. Также Дегтярев собрался лоббировать введение программы "Земский тренер".

Теги: михаил дегтярев, минспорт, госдума


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