На Лянторской трассе заметили медведицу с медвежатами

В Сургутском районе на дороге в Лянтор заметили семейство медведей, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео снял мужчина и опубликовал его в соцсетях. На кадрах видно медведицу с тремя медвежатами.

Животные спокойно шли по дороге, не боясь человека. Сам мужчина тоже не испугался "хозяев тайги".

"Ух, какая красота, вживую хоть увидеть", - прокомментировал автор видеоролика. Медведей не спугнул также гудок автомобиля.

Напомним, что приближаться к диким животным и кормить их – опасно для жизни.