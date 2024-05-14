На Лянторской трассе заметили медведицу с медвежатами
В Сургутском районе на дороге в Лянтор заметили семейство медведей, передает корреспондент Накануне.RU.
Видео снял мужчина и опубликовал его в соцсетях. На кадрах видно медведицу с тремя медвежатами.
Животные спокойно шли по дороге, не боясь человека. Сам мужчина тоже не испугался "хозяев тайги".
"Ух, какая красота, вживую хоть увидеть", - прокомментировал автор видеоролика. Медведей не спугнул также гудок автомобиля.
Напомним, что приближаться к диким животным и кормить их – опасно для жизни.