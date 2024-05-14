Алиханов пообещал побороться за новые вагоны, кадры и приграничные регионы

В Госдуме утверждают федеральных министров. Первым выступил перед депутатами потенциальный глава Минпромторга, 37-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В своем программном выступлении он пообещал продолжать курс Дениса Мантурова (который, впрочем, никуда не уходит и будет курировать Минпромторг как первый вице-премьер), поддерживать ОПК и – в какой-то момент – перевести промышленность обратно с военных рельсов на гражданские.

Также Алиханов обещал разобраться с Фондом развития промышленности, который теперь неохотно работает с компаниями из приграничных регионов. Поддержал запрет на продление сроков эксплуатации грузовых вагонов и пообещал бороться с дефицитом кадров.

"Не вопрос налогов, не вопрос кредитов, а вопрос людей и их компетенций сейчас на первом месте у бизнеса. В 2015 году этот вопрос был на пятом или шестом месте", - согласился Алиханов с депутатами. Он заявил, что одним из способов борьбы с дефицитом кадров должны стать роботизация и автоматизация.