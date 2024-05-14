На Технологической неделе TNF презентуют первый российский флот ГРП

На Технологической неделе TNF презентуют первый российский флот ГРП, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 15 по 17 мая в Тюмени пройдет Технологическая неделя нефтегазового машиностроения TNF. На площадке "НОВАТЭК НТЦ" встретятся представители 80 компаний из 18 регионов России.

В рамках Технологической недели пройдет выставка промышленных разработок и оборудования для нефтегазовой отрасли, на которой впервые представят макет флота гидроразрыва пласта отечественного производства.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что выставки, организуемые на площадках Промышленно-энергетического форума TNF, всегда привлекают внимание как ВИНКов, так и государственных структур, ответственных за реализацию программ импортозамещения.

"Неслучайно Минпромторг России закрепил за форумом статус ключевой федеральной выставки нефтегазового машиностроения, подтвердив таким образом роль Тюмени как технологического хаба ТЭК", - заявил он.

Мероприятие объединяет II Всероссийский саммит гидроразрыва пласта, конференцию по закачиванию скважин Института нефтегазовых технологических инициатив и опытно-промышленные испытания на базе предприятия СибБурМаш.