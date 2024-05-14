14 Мая 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" показал студентам, как возводится "Река. Дом на набережной"

В Екатеринбурге компания "Атомстройкомплекс" провела экскурсию для будущих строителей на свой объект – ЖК "Река. Дом на набережной".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, студентам старших курсов института строительства и архитектуры УрФУ показали этап возведения "коробки" дома, установку опалубки и укладку бетонной смеси. А также рассказали об особенностях монтажа конструкций в холодное время года.

"Строительство – сложная сфера, в которой особенно полезно совмещать теорию с практикой и на реальных объектах видеть производственные процессы. Наши студенты не только подходят практику на объектах компании "Атомстройкомплекс", но и несколько раз в год бывают на стройке и производствах с экскурсиями, каждый раз узнают много нового. Мы и в дальнейшем надеемся на успешное сотрудничество", - рассказал старший преподаватель института строительства и архитектуры УрФУ Константин Бернгардт.

Благодаря тому, что в "Атоме" реализован полный цикл производства, при строительстве активно используются заводские технологии и внедряются оригинальные решения при возведении объектов. Студенты особо отметили технологичность процесса монтажа опалубки, которая позволяет получать перекрытия с ровной бетонной поверхностью на торцах, без необходимости ручной шлифовки и доработки.

Строительство ЖК "Река. Дом на набережной" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Компания "Атомстройкомплекс" поддерживает молодых специалистов, пусть еще не имеющих опыта работы, но желающих учиться и перенимать опыт у наставников. Мы активно участвуем в учебном процессе и стремимся обучать потенциальных сотрудников уже со студенческой скамьи, и подобные экскурсии – одна из мер, позволяющих привлечь молодых в отрасль. Для молодежи важна стабильность и востребованность профессии, возможность участвовать в знаковых для города проектах", - отметила директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Компания взаимодействует со всеми профильными вузами и колледжами, является партнером федеральной программы "Профессионалитет", направленной на воспитание молодых кадров, проводит профориентационные уроки в школах. С каждым годом интерес к строительным специальностям и количество абитуриентов только растет, а факультеты института строительства и архитектуры УрФУ остаются одними из самых востребованных. Лучших студентов, ориентированных на развитие в профессии, ведущий строительный холдинг Урала отбирает уже на старших курсах.

"Ребята проходят на предприятиях компании производственную практику, и более трети возвращаются вновь уже полноценными специалистами, "Атомстройкомплекс" также предоставляет возможность совмещать работу по гибкому графику с учебой", - рассказала Галина Хабарова.

Теги: студенты, экскурсия, ЖК, Екатеринбург


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