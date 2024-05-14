Более 150 масксетей изготовили для передачи бойцам СВО астраханские пенсионеры

Объединенные единой целью жители сел Камызякского района плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и сухой душ, собирают необходимую гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Основная часть волонтеров — это представители старшего поколения. Сложный процесс плетения женщины освоили быстро. За год своей ежедневной работы они уже изготовили более сотни масксетей, сообщает «Маяк дельты».

Разрезать полотно на полоски нужной ширины и длины помогает специальный станок, а материал волонтеры приобретают за счет собранных средств. Помимо маскировочных сетей часто поступают заявки и на блиндажные свечи. Их изготовлением занимаются педагоги и школьники Жан-Аульской школы. Регулярно сельчане собирают также необходимые вещи и медикаменты.

«Каждый лоскуток на маскировочной сетке наполнен душевным теплом и надеждой на возращение бойцов. Изготовленные сети отправляют на Херсонское и Запорожское направления. Заявки принимаются и от жителей, участников СВО. На сегодня группой изготовлено 159 масксетей», — рассказала глава «Новотузуклейского сельсовета» Вера Богданова.