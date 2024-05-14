Блинкен прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев с необъявленным визитом.

В планах политика – встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Темами разговора станут ситуация на поле боя, эффект от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что власти Америки надеются на согласие России на ведение переговоров по окончанию боевых действий на Украине в соответствии с уставом ООН. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, завершение боевых действий зависит в основном от президента России Владимира Путина и его решений. Поэтому американское руководство надеется, что российский лидер "продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и устава ООН".