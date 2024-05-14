14 Мая 2024
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Общество Омская область
Фото:Накануне.RU

В Омской области за чиновниками "пришли" из-за паводка

По уголовному делу допрошены чиновники администрации Усть-Ишимского района Омской области, где из-за паводка введен режим ЧС и идет частичная эвакуация.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

11 мая выяснилось, что в Омской области уровень воды в Ишиме, а также в Иртыше поднялся.

"В Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков. Ограничено движение на 5 участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. В поселениях имеется запас продуктов питания и лекарств. Специалисты МЧС России эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей", - сообщили в МЧС.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что скопилось много обращений от жителей, пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, по поводу эвакуации и обеспечения кормами домашних животных.

"Направил в Усть-Ишимский район для оказания помощи в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Валентиновича Дрофу", - сообщил Хоценко.

Теги: Усть-Ишимский район, Омская область, чиновники, паводок, допрос


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Ранее 10.05.2024 17:11 Мск Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и  домашних животных 

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