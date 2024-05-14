Объявлена тема нового сезона арт-программы "ЧО" в Екатеринбурге

Команда паблик-арт-программы "ЧО" презентовала программу пятого юбилейного сезона, куратором которого впервые станет целый творческий коллектив. В этом году организаторы также не будут показывать эскизы заранее, чтобы сохранить интригу до самого последнего момента. Но некоторые детали жителям Екатеринбурга все же было решено раскрыть.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, темой этого года станет "Перспектива слов", вдохновленная творчеством Эрика Булатова, старика Б.У.Кашкина, Тимофея Ради и других уральских художников, которые много работали и работают с текстом. Художники создадут как временные, так и постоянные арт-объекты в уральской столице, каждый из которых будут сопровождать мастерские и мероприятия для горожан.

"Тема сезона дает возможности для свободной трактовки. Поэтому основная программа сезона складывается из разнообразных художественных проектов: на одной стороне спектра – работы, демонстрирующие формы и специфику восприятия текста в городской среде, а на другой – произведения, посвященные перспективам языка в актуальной повестке", – рассказали организаторы.

Куратором сезона выступает продюсерская платформа "Без центра" – сообщество кураторов, продюсеров и специалистов в области современного искусства и паблик-арта. В подготовке они придерживались целей вовлечь и объединить горожан, привлечь внимание к городским проблемам и поискам их решений, а также развить локальное художественное сообщество. Для этого в юбилейный "ЧО" были приглашены следующие художники:

- Владимир Абих (Екатеринбург - Санкт-Петербург)

(Екатеринбург - Санкт-Петербург) - Саша Браулов (Санкт-Петербург)

(Санкт-Петербург) - Ася Маракулина (Санкт-Петербург - Вена)

(Санкт-Петербург - Вена) - Безымянная (Екатеринбург)

(Екатеринбург) - Синий Карандаш (Нижний Новгород)

(Нижний Новгород) - Любовь Шмыкова (Пермь)

(Пермь) - Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург)

Развить творческую сторону Екатеринбурга поможет и районная школа паблик-арта, которая в этот раз расположится в микрорайоне Химмаш.

"Участники четырех мастерских опробуют разные методы взаимодействия с историей и контекстом места. В поисках словесного кода Химмаша участники мастерских посетят уличные экскурсии, изучат архитектуру, официальную и неофициальную историю района, фокусируясь на нематериальных проявлениях района", – рассказали организаторы.

В качестве участников могут выступать как дети, так и взрослые – о наборе обещают сообщить позднее. Более того, мастер-классы традиционно проводятся бесплатно. Созданием паблик-арт объекта с детьми займется художественное объединение "ГУЙ". Над общественным пространством с местными подростками поработает художник Ян Посадский. Уличный мурал появится по итогу проектной мастерской под кураторством режиссера и художника анимации Ивана Ханжина. Мастерской по созданию аудиоперформанса, посвященного Химмашу, займутся кураторы Сабрина Карабаева и Данила Матросов, продюсерами выступят Валентина Ануфриева и Елена Возмищева.

"ЧО" второй сезон подряд опытным путем пытается проявить перспективы комплексной работы с территорией, трансформирующей оптику местных жителей на, казалось бы, привычный ландшафт, и открывающей сам Химмаш тем екатеринбуржцам, для которых название района до этого было лишь словом на карте", – добавила куратор Районной школы паблик-арта Полина Анисимова.