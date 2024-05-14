Назван самый популярный в России размер взятки

Назван размер самой популярной в России взятки (подкупа) – это 10-50 тыс. руб., следует из статистики по делам коррупционной направленности, опубликованной судебным департаментом Верховного суда.

За взятки таких размеров в 2023 году были осуждены 5245 человек, пишет "Коммерсант". Это примерно четверть всех привлеченных к ответственности за коррупцию.

На втором месте оказались "услуги неимущественного характера" — ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тыс. (2978) и от 1 млн руб. (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 руб.— за это привлекли к ответственности менее 700 человек.