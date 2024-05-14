14 Мая 2024
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК открыла модернизированный музейно-выставочный центр ПНТЗ в Первоуральске

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию — ТМК), провел масштабную модернизацию своего корпоративного музея в целях развития промышленного туризма на Урале. Музейно-выставочный центр ПНТЗ открылся под новым названием в год 90-летия предприятия и будет принимать около 15 тыс. гостей в год, сообщает пресс-служба ТМК.

Экспозиции музейно-выставочного центра рассчитаны на широкую публику и разделены на пять залов. В нем отражена история и достижения компании, представлены краеведческие материалы о городе и зарождении металлургии на Урале.

Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ)(2024)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В центре создано уникальное пространство, где история переплетается с современностью через мультимедийные и интерактивные технологии. Здесь вы сможете ознакомиться с воспоминаниями людей, которые когда-то работали на заводе, а также услышать легендарного диктора Юрия Левитана с благодарственными словами новотрубникам. В музее каждый может попробовать себя в роли металлурга, проверив фрагмент трубы на дефектоскопе и использовать исторический заводской коммутатор для просмотра архивных видео.

Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ)(2024)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ)(2024)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Новые залы музея впервые представляют уникальные материалы. Посещение музея доступно как в экскурсионном формате, так и индивидуально. Также центр предоставляет программу "Доступная среда" для групп с ограниченной подвижностью.

Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ)(2024)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, музейно-выставочный центр, ПНТЗ


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